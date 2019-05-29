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Минский ливень: улицы тонут, машины ездят по зеленым зонам, сорвана крыша дома (фото, видео)
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 29 мая, на Минск обрушился сильный дождь. В некоторых районах его можно было почти не заметить, но другие части города в буквальном смысле поплыли. Нагляднее всего это демонстрируют фото и видео из социальных сетей.
На фото видно, что количество воды на улице не дает нормально двигаться транспорту. За кадром справа к тому же выстроилась пробка из 6-7 троллейбусов, которым некуда свернуть. А некоторые автомобилисты решили проблему просто: поехали по тротуарам.
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