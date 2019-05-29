Минский ливень: улицы тонут, машины ездят по зеленым зонам, сорвана крыша дома (фото, видео)

Источник материала: KYKY

Сегодня, 29 мая, на Минск обрушился сильный дождь. В некоторых районах его можно было почти не заметить, но другие части города в буквальном смысле поплыли. Нагляднее всего это демонстрируют фото и видео из социальных сетей.

Улица Калиновского все.



Город не готов не то, что в Европейским играм, он к дождю не готов. pic.twitter.com/HI50OXcUCF — Дэйли Минск (@Daily_minsk) 29 мая 2019 г.

На фото видно, что количество воды на улице не дает нормально двигаться транспорту. За кадром справа к тому же выстроилась пробка из 6-7 троллейбусов, которым некуда свернуть. А некоторые автомобилисты решили проблему просто: поехали по тротуарам.