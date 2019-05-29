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«Бумага является оптически мёртвой». Как пограничники определяют фальшивые документы

29.05.2019 20:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В документах люди в зелёной форме знают толк. А разглядеть могут даже самую тонко скроенную подделку, рассказали в программе «Специальный репортаж». Недавно в сети пограничников попала крупная рыба. Российский банкир с долгом в 15 миллионов долларов подался на запад с поддельным словенским паспортом. Но не учёл, что местным контролёрам такие аферы известны давно.

На занятиях десятикратно приближают каждую деталь документа.

«Бумага является оптически мёртвой». Как пограничники определяют фальшивые документы

«Бумага является оптически мёртвой». Как пограничники определяют фальшивые документы

Ведь зачастую подделывают даже специальные паспорта.  

«Бумага является оптически мёртвой». Как пограничники определяют фальшивые документы

Роман Зуев, старший эксперт экспертно-криминалистического отделения Брестской пограничной группы:
Как в данном случае был задержан гражданин, который пытался пересечь незаконно государственную границу при использовании специального паспорта. Процедура прохождения с таким паспортом намного быстрее и удобнее. Соответственно, здесь контролёр обратил внимание на то, что имеются признаки клея.

В целом, мы видим, что бумага является оптически мёртвой. Но по периферии изображения мы видим следы клея, которые люминесцируют в ультрафиолете. А также видим нечёткость воспроизведения мастичной печати.   

«Бумага является оптически мёртвой». Как пограничники определяют фальшивые документы

Всего же в атласах экспертов фальшивые и не только паспорта более чем 190 стран. Поэтому незнакомый документ в руках пограничника – это почти фантастика. Коллекция регулярно обновляется, ведь не стоят на месте и кустарные технологии.

«Бумага является оптически мёртвой». Как пограничники определяют фальшивые документы

Роман Зуев:
С учётом развития технологий современных, подделка документов также не стоит на месте. Злоумышленники активно пользуются современными средствами. Мы также не уступаем им, работаем, как говорится, на упреждение. То есть, если появился какой-то новый вид защиты, мы, в принципе, уже прогнозируем, как злоумышленники могут её подделать. И, соответственно, обучаем контролёрский состав.

«Были попытки создать канатную дорогу для переправки нелегальных нарушителей через контрольно-следовую полосу»

Люди в материале: Роман Зуев
 
 
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В документах люди в зелёной форме знают толк. А разглядеть могут даже самую тонко скроенную подделку, рассказали в программе «Специальный репортаж». Недавно в сети...
 
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