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Во время проведения парламентских выборов участки оборудуют сидячими местами и трафаретами для незрячих
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Центризбиркоме 29 мая обсудили ряд организационных вопросов по проведению парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, участки во время предстоящей избирательной кампании оборудуют сидячими местами для пожилых и инвалидов. Предусмотрено также изготовление трафаретов для заполнения бюллетеней незрячими.
Кроме того, комиссии будут обязаны организовать на участках дежурство волонтеров. Когда именно начнётся избирательная кампания – станет известно после того, как Президент утвердит дату проведения выборов.
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:
В ЦИК также рассмотрели предложения общественности о совершенствовании правоприменительной практики на выборах. Речь шла о фото- и видеосъемке, которую хотят вести на участках для голосования наблюдатели. Рекомендовано разрешить сделать несколько снимков с того места, где они никому не мешают.
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Во время проведения парламентских выборов участки оборудуют сидячими местами и трафаретами для незрячих
Новости Беларуси. В Центризбиркоме 29 мая обсудили ряд организационных вопросов по проведению парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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