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Во время проведения парламентских выборов участки оборудуют сидячими местами и трафаретами для незрячих

29.05.2019 20:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Центризбиркоме 29 мая обсудили ряд организационных вопросов по проведению парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время проведения парламентских выборов участки оборудуют сидячими местами и трафаретами для незрячих

Так, участки во время предстоящей избирательной кампании оборудуют сидячими местами для пожилых и инвалидов. Предусмотрено также изготовление трафаретов для заполнения бюллетеней незрячими.

Кроме того, комиссии будут обязаны организовать на участках дежурство волонтеров. Когда именно начнётся избирательная кампания – станет известно после того, как Президент утвердит дату проведения выборов.

Во время проведения парламентских выборов участки оборудуют сидячими местами и трафаретами для незрячих

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:
До назначения выборов мы изготовим наши пособия. Вновь образованные избирательные комиссии будут полностью обеспечены методическими рекомендациями.
Никаких дат мы назвать не можем, ибо дату проведения выборов определяет глава государства. После появления указов Президента будет указана дата выборов. Мы можем говорить только о периоде, о ноябре.

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В ЦИК также рассмотрели предложения общественности о совершенствовании правоприменительной практики на выборах. Речь шла о фото- и видеосъемке, которую хотят вести на участках для голосования наблюдатели. Рекомендовано разрешить сделать несколько снимков с того места, где они никому не мешают.

Люди в материале: Лидия Ермошина
 
 
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Новости Беларуси. В Центризбиркоме 29 мая обсудили ряд организационных вопросов по проведению парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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