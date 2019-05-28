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«Сразу вывернуло стену». Река Горынь вышла из берегов и затопила 6 деревень

29.05.2019 20:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Заложники стихии. Весенний паводок подтопил подворья жителей нескольких деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сразу вывернуло стену». Река Горынь вышла из берегов и затопила 6 деревень

На этот раз большая вода пришла в Столинский район. За считанные дни уровень воды в реке Горынь достиг опасной отметки, до которой не поднимался ровно 20 лет. Тревогу бьют и аграрии.

Николай Лешко:
Оттуда так резко как придет. За сутки пришла вода.

«Сразу вывернуло стену». Река Горынь вышла из берегов и затопила 6 деревень

Николай Лешко и не думал, что когда-нибудь будет передвигаться в лодке по собственному двору. В образе гондольера мужчина уже почти неделю. Домашнюю утварь перевез дальний от реки сарай, но на следующий день затопило и его. А вместе с тем и весь огород.

«Сразу вывернуло стену». Река Горынь вышла из берегов и затопила 6 деревень

Людмила Добринец, жительница деревни Маньковичи:
Тут навоза 10 тонн ввалили на 80 рублей, картошки 8 мешков посадили, трактора нанимали садить, хозяйству ущерб. Тем более сарай провалился там, с той стороны вода подмыла. Сразу вывернуло стену.  

«Сразу вывернуло стену». Река Горынь вышла из берегов и затопила 6 деревень

Вода поднялась так высоко, что сельчан не спасают даже резиновые сапоги. Подсчитывает убытки и Галина Яхновец. Говорит, природа вот так неожиданно освободила от работы.

«Сразу вывернуло стену». Река Горынь вышла из берегов и затопила 6 деревень

Лук, чеснок, морковь, капуста - об урожае можно забыть. Остались отрезаны от внешнего мира и все домашние животные.   

«Сразу вывернуло стену». Река Горынь вышла из берегов и затопила 6 деревень

Галина Яхновец, жительница деревни Белоуша:
Они сидят в неволе у нас уже второй день. Вчера петух не успел забежать – пришлось его ловить, чтобы забросить в курятник.  

«Сразу вывернуло стену». Река Горынь вышла из берегов и затопила 6 деревень

К такому резкому скачку воды в Горыни привели дожди на севере Украины. За двое суток в притоке Случи уровень поднялся на рекордные два метра.

«Сразу вывернуло стену». Река Горынь вышла из берегов и затопила 6 деревень

Спустя несколько дней волна дождевого паводка добралась и до Беларуси. Затронула стихия 6 деревень. Под водой вмиг оказались 72 подворья. 

«Сразу вывернуло стену». Река Горынь вышла из берегов и затопила 6 деревень

Александр Минчик, начальник Столинского РОЧС:
Предлагались мероприятия по отселению, граждане отказались покидать свои домовладения. В ожидании отхода воды принимали меры по обеспечению сохранности своего имущества.

Сейчас спасатели ежедневно проводят мониторинг и работают в усиленном режиме.

«Сразу вывернуло стену». Река Горынь вышла из берегов и затопила 6 деревень

Петр Бутрим, СТВ:
Почти в каждом огороде на этой улице свое собственное озеро. Из воды выглядывают только дома, сараи да теплицы. И добраться до них можно только вброд.  

«Сразу вывернуло стену». Река Горынь вышла из берегов и затопила 6 деревень

В пяти случаях разлив реки дошел и до жилых домов. Но эвакуировать людей спасатели пока не планируют. Хотя многие на время паводка от греха подальше переезжают самостоятельно.

«Сразу вывернуло стену». Река Горынь вышла из берегов и затопила 6 деревень

Разом ушли под воду участки дорог и тысячи гектаров сельхозугодий. Большая часть кормовой базы шести хозяйств находится в затопленной пойме реки. Ничего не остается, как кормить стадо из старых запасов. У кого они есть. Ожидается огромный недобор и по зерновым культурам. 

«Сразу вывернуло стену». Река Горынь вышла из берегов и затопила 6 деревень

Николай Демко, директор ОАО «Теребежов-Агро»:
Благодаря тому, что мы имеем переходящий запас кормов, и на сегодняшний день все поголовье стоит на фермах, из-за этого мы просто выживаем. А как будет дальше – неизвестно.

«Сразу вывернуло стену». Река Горынь вышла из берегов и затопила 6 деревень

Последний раз такой сильный паводок в этих краях наблюдали ровно 20 лет назад. Когда же Горынь вернется в свои привычные берега, сложно сказать. Сегодня хоть всего на 2 сантиметра, но уровень воды упал. Впервые с начала мая.

Люди в материале: Людмила Добринец, Галина Яхновец, Александр Минчик, Николай Демко
 
 
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Новости Беларуси. Заложники стихии. Весенний паводок подтопил подворья жителей нескольких деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз...
 
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