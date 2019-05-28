|
«Сразу вывернуло стену». Река Горынь вышла из берегов и затопила 6 деревень
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Заложники стихии. Весенний паводок подтопил подворья жителей нескольких деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз большая вода пришла в Столинский район. За считанные дни уровень воды в реке Горынь достиг опасной отметки, до которой не поднимался ровно 20 лет. Тревогу бьют и аграрии.
Николай Лешко:
Николай Лешко и не думал, что когда-нибудь будет передвигаться в лодке по собственному двору. В образе гондольера мужчина уже почти неделю. Домашнюю утварь перевез дальний от реки сарай, но на следующий день затопило и его. А вместе с тем и весь огород.
Людмила Добринец, жительница деревни Маньковичи:
Вода поднялась так высоко, что сельчан не спасают даже резиновые сапоги. Подсчитывает убытки и Галина Яхновец. Говорит, природа вот так неожиданно освободила от работы.
Лук, чеснок, морковь, капуста - об урожае можно забыть. Остались отрезаны от внешнего мира и все домашние животные.
Галина Яхновец, жительница деревни Белоуша:
К такому резкому скачку воды в Горыни привели дожди на севере Украины. За двое суток в притоке Случи уровень поднялся на рекордные два метра.
Спустя несколько дней волна дождевого паводка добралась и до Беларуси. Затронула стихия 6 деревень. Под водой вмиг оказались 72 подворья.
Александр Минчик, начальник Столинского РОЧС:
Сейчас спасатели ежедневно проводят мониторинг и работают в усиленном режиме.
Петр Бутрим, СТВ:
В пяти случаях разлив реки дошел и до жилых домов. Но эвакуировать людей спасатели пока не планируют. Хотя многие на время паводка от греха подальше переезжают самостоятельно.
Разом ушли под воду участки дорог и тысячи гектаров сельхозугодий. Большая часть кормовой базы шести хозяйств находится в затопленной пойме реки. Ничего не остается, как кормить стадо из старых запасов. У кого они есть. Ожидается огромный недобор и по зерновым культурам.
Николай Демко, директор ОАО «Теребежов-Агро»:
Последний раз такой сильный паводок в этих краях наблюдали ровно 20 лет назад. Когда же Горынь вернется в свои привычные берега, сложно сказать. Сегодня хоть всего на 2 сантиметра, но уровень воды упал. Впервые с начала мая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Заложники стихии. Весенний паводок подтопил подворья жителей нескольких деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)