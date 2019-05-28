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29 мая в соседней Латвии выбрали нового президента
29.05.2019 20:55 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
29 мая в Латвии избрали нового президента. По решению сейма этой страны главой государства стал Эгилс Левитс. За его кандидатуру проголосовал 61 депутат парламента, пишет новостной ресурс
Помимо Левитса, на высокий пост претендовал Юрис Янсонс, который получил поддержку восьми депутатов, и Дидзис Шмитс – за него парламентарии отдали 24 голоса.
Новый президент Латвии Эгилс Левитс по образованию юрист. С 2004 года он работал на должности судьи Европейского суда. На пост президента он выдвигался от Национального объединения.
Действующий президент Раймонд Вейонис, который занимает этот пост с 2015 года, повторно не баллотировался на эту должность. Срок его должностных полномочий истекает в начале июля 2019 года.
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Сейм Латвии избрал судью Эгилса Левитса следующим президентом страны.
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