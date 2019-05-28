ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

29 мая в соседней Латвии выбрали нового президента

29.05.2019 20:55 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

29 мая в соседней Латвии выбрали нового президента
Фото из открытых источников

29 мая в Латвии избрали нового президента. По решению сейма этой страны главой государства стал Эгилс Левитс. За его кандидатуру проголосовал 61 депутат парламента, пишет новостной ресурс DELFI.

29 мая в соседней Латвии выбрали нового президента На президентских выборах в Литве победил Гитанас Науседа

Помимо Левитса, на высокий пост претендовал Юрис Янсонс, который получил поддержку восьми депутатов, и Дидзис Шмитс – за него парламентарии отдали 24 голоса.

Новый президент Латвии Эгилс Левитс по образованию юрист. С 2004 года он работал на должности судьи Европейского суда. На пост президента он выдвигался от Национального объединения.

Действующий президент Раймонд Вейонис, который занимает этот пост с 2015 года, повторно не баллотировался на эту должность. Срок его должностных полномочий истекает в начале июля 2019 года.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейм Латвии избрал судью Эгилса Левитса следующим президентом страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Были попытки создать канатную дорогу для переправки нелегальных нарушителей через контрольно-следовую полосу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика