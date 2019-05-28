29 мая в соседней Латвии выбрали нового президента

29 мая в Латвии избрали нового президента. По решению сейма этой страны главой государства стал Эгилс Левитс. За его кандидатуру проголосовал 61 депутат парламента, пишет новостной ресурс DELFI .

Помимо Левитса, на высокий пост претендовал Юрис Янсонс, который получил поддержку восьми депутатов, и Дидзис Шмитс – за него парламентарии отдали 24 голоса.

Новый президент Латвии Эгилс Левитс по образованию юрист. С 2004 года он работал на должности судьи Европейского суда. На пост президента он выдвигался от Национального объединения.

Действующий президент Раймонд Вейонис, который занимает этот пост с 2015 года, повторно не баллотировался на эту должность. Срок его должностных полномочий истекает в начале июля 2019 года.