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Кондиционная нефть пришла в Венгрию

29.05.2019 21:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Объем откачанной реверсом некондиционной нефти из Беларуси на Унечу на 0:00 мск составил 163 тыс. тонн, сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"На Фенешлитке (Венгрия) в 00:10 (местного времени) запустилась перекачка. Расчетное время подхода кондиционной нефти - 18:00 (местного времени)", - добавил он.

Позже И.Демин сообщил, что кондиционная нефть пришла в Венгрию.

"Сегодня, в 16:45 мск, несколько раньше предполагаемого времени, кондиционная нефть дошла до приемно-сдаточного пункта Фенешлитке, Венгрия", - сказал он.

 
 
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Объем откачанной реверсом некондиционной нефти из Беларуси на Унечу на 0:00 мск составил 163 тыс. тонн, сообщил журналистам советник президента "Транснефти",...
 
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