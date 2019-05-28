В Беларуси проживает около 24 тысяч ВИЧ-инфицированных – Минздрав

Источник материала: Интерфакс

Оценочное число ВИЧ-инфицированных в Беларуси – 24 тысячи человек, сообщила главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.



"Оценочное число ВИЧ-инфицированных в Беларуси составляет около 24 тысяч. Тех, кто знает свой статус, чуть меньше – 21,5 тысячи", - рассказала она.

По словам Жуковой, Беларусь планомерно движется к тому, чтобы ситуация с ВИЧ-инфекцией в стране была планомерной и прогнозируемой, а все заболевшие могли жить полноценной жизнью. В то же время Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС ) ставит задачу решить проблему ВИЧ-инфекции во всем мире к 2030 году.

Главные успехи белорусского здравоохранения последних лет является увеличение количества ВИЧ-инфицированных, вовлеченных в процесс лечения.

"За последние два года их количество увеличилось на 24%. Мы же ставим перед собой задачу достижения полного эпидемиологического благополучия по ВИЧ", - отметила она.

По данным Минздрава, около 82% белорусов знают свой ВИЧ-статус, а 77% ВИЧ-инфицированных привержены лечению.