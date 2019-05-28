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В Беларуси проживает около 24 тысяч ВИЧ-инфицированных – Минздрав
Источник материала: Интерфакс
Оценочное число ВИЧ-инфицированных в Беларуси – 24 тысячи человек, сообщила главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.
По словам Жуковой, Беларусь планомерно движется к тому, чтобы ситуация с ВИЧ-инфекцией в стране была планомерной и прогнозируемой, а все заболевшие могли жить полноценной жизнью. В то же время Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС ) ставит задачу решить проблему ВИЧ-инфекции во всем мире к 2030 году.
Главные успехи белорусского здравоохранения последних лет является увеличение количества ВИЧ-инфицированных, вовлеченных в процесс лечения.
"За последние два года их количество увеличилось на 24%. Мы же ставим перед собой задачу достижения полного эпидемиологического благополучия по ВИЧ", - отметила она.
По данным Минздрава, около 82% белорусов знают свой ВИЧ-статус, а 77% ВИЧ-инфицированных привержены лечению.
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Оценочное число ВИЧ-инфицированных в Беларуси – 24 тысячи человек, сообщила главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова. "Оценочное число ВИЧ-инфицированных в...
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