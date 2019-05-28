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Армянский премьер по телефону поддержал футболиста Мхитаряна, которого из соображений безопасности не взяли на финал Лиги Европы в Баку

29.05.2019 20:09 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с полузащитником лондонского футбольного клуба "Арсенал" Генрихом Мхитаряном.

"Я выразил поддержку в преддверии игры "Арсенал" - "Челси", в которой Генрих не сможет принять участие из-за расистской позиции Баку. Сказал, что я горжусь им. Всем сердцем мы с ним и рядом с ним", - написал Пашинян в фейсбуке.

29 мая на Олимпийском стадионе Баку пройдет финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют английские клубы "Челси" и "Арсенал".

Как сообщалось армянский полузащитник лондонского футбольного клуба "Арсенал" Мхитарян не приедет в Баку на финал Лиги Европы.

"Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами", - говорится в заявлении "Арсенала", опубликованном 21 мая на сайте клуба.

"Мы направили письмо в УЕФА, выразив нашу глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации. Мхитарян - ключевой игрок в нашей команде, и его отсутствие является большой потерей для нас. Нам грустно, что игрок пропустит финал крупного европейского турнира", - заявил "Арсенал".

О том, что Мхитарян может не поехать в Баку из соображений безопасности, стало известно ранее в мае: его появление могло вызвать недовольство местных болельщиков не только потому, что полузащитник является гражданином Армении, но и из-за того, что он посещал Нагорный Карабах.

Между тем власти Азербайджана выразили готовность обеспечить безопасность Мхитаряна.

В среду завотделом администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев назвал ситуацию с решением не брать Мхитаряна на матч в Баку результатом информационной войны против республики.

"Мы дали гарантии безопасности всем футболистам, включая и Генриха Мхитаряна. Решение не приезжать - это решение его и его клуба. К сожалению, мы наблюдаем тенденцию или попытки политизации футбола, что является недопустимым", - заявил Гаджиев итальянским СМИ.

Представитель администрации президента Азербайджана подчеркнул, что ни футбол, ни национальность Мхитаряна не имеют никакого отношения к армянско-азербайджанскому конфликту, и "он мог бы приехать в Азербайджан в качестве футболиста".

До перехода в "Арсенал" Мхитарян выступал за дортмундскую "Боруссию" и, будучи ее игроком, дважды пропускал матчи на территории Азербайджана.

29 мая на Олимпийском стадионе Баку пройдет финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют английские клубы "Челси" и "Арсенал".

 
 
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с полузащитником лондонского футбольного клуба "Арсенал" Генрихом Мхитаряном. "Я выразил...
 
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