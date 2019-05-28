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"Газпром" планирует строить газовые автозаправки в Беларуси - Зубков

29.05.2019 20:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ПАО "Газпром" планирует строить газовые автозаправки на территории Беларуси для обеспечения грузового транзита из Калининградской области, сообщил председатель правления компании Виктор Зубков.

"Автотранспорт общественный, коммунальный, малого бизнеса, дорожную технику надо максимально переводить на природный газ. Это относится и к тяжелому транспорту, который много грузов везет из Калининградской области. Заправки будем строить по дороге в Беларуси. "Белтрансгаз" это наша компания, "Газпрома". Там нам легче строить. И далее в России", - рассказал Зубков журналистам.

По его словам, компания "Мираторг" (имеет в области крупные дочерние предприятия - ИФ) готова свои грузовики перевести на газ. Она уже использует подобную технику в регионе.

"Такая работа намечена и будем ее реализовывать. Планируется, что количество газовых заправок в Калининградской области будет увеличено с сегодняшних 6 до 15-17 комплексов. Инвестиции в строительство каждой оцениваются от 140 до 160 млн рублей. В целом это будет от 1,5 до 2 млрд рублей. Ничего страшного, мы к этому готовы. Всего на сегодня "Газпром" вложил в строительство газовых заправок по стране 18 млрд рублей", - добавил Зубков.

В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что к строительству газозаправочных комплексов можно привлекать и другие компании.

"Сегодня коллеги из Минэнерго говорили, что у них уже действует подобная программа. До 20 июня мы должны будем представить заявку по следующему году. Это могут быть компании партнеры "Газпрома" или просто частные инвестиции", разъяснил глава региона.

"В стране "Газпромом" построено 300 станций, которые способны заправлять автомобили газом в объеме 2,2 млрд куб метров. Но заправляют они лишь 900 млн куб метров газа, что является проблемой из-за дефицита транспорта на этом виде топлива, которое и дешевле, и экологичнее бензина и дизеля. И потому мы работаем с регионами, убеждаем их заниматься развитием транспорта на газе", - заключил Зубков.

 
 
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ПАО "Газпром" планирует строить газовые автозаправки на территории Беларуси для обеспечения грузового транзита из Калининградской области, сообщил председатель...
 
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