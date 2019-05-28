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В Конгрессе США требуют принять меры в ответ на "преступления и ложь" Трампа

29.05.2019 19:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Конгресс должен предпринять меры в связи с тем, что спецпрокурор Роберт Мюллер не смог выдвинуть обвинения против президента США Дональда Трампа, заявил в среду председатель юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер.

"Учитывая то, что спецпрокурор Мюллер не мог выдвинуть обвинения уголовного характера против президента, именно Конгресс должен ответить на преступления, ложь и другие правонарушения Трампа - и мы сделаем это", - говорится в опубликованном заявлении Надлера.

"Никто, даже президент Соединенных Штатов, не может быть выше закона", - подчеркнул он.

При этом Надлер отметил, что, по его мнению, Мюллер ясно дал понять, что Трамп не раскрывает правду об итогах расследования.

"Несмотря на то, что политика министерства юстиции помешала спецпрокурору выдвинуть обвинения в уголовных преступлениях против президента, спецпрокурор ясно продемонстрировал, что президент Трамп лжет о выводах спецпрокурора", - говорится в заявлении.

Ранее в среду спецпрокурор Мюллер заявил, что расследование в отношении Трампа не могло привести к выдвижению обвинений, поскольку это противоречило бы основному закону страны.

В свою очередь, Трамп в очередной раз подчеркнул, что в ходе расследования Мюллера не было найдено достаточных доказательств его вины.

В марте 2019 года команда спецпрокурора США Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в послании Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера.

 
 
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Конгресс должен предпринять меры в связи с тем, что спецпрокурор Роберт Мюллер не смог выдвинуть обвинения против президента США Дональда Трампа, заявил в среду...
 
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