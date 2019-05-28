Беларусь может выступать флагманом в борьбе с ВИЧ/СПИД в Европе – ЮНЭЙДС

Источник материала: Интерфакс

Беларусь достигла высокого уровня борьбы с ВИЧ-СПИДи может выступать флагманом в профилактике ВИЧ-инфекции в своем регионе, сообщила и.о. исполнительного директора ЮНЭЙДС Гунилла Карлссон на встрече с журналистами в Минске.

"Успехи Беларуси впечатляют. Я полагаю, что Беларусь может выступать своеобразным флагманом, положительным примером того, как достигать целей 90-90-90, и особенно – в вопросах профилактики ВИЧ и СПИД", - отметила она.

Она пояснила, что цели 90-90-90, к которому стремится организация и весь европейский регион, предполагают, что 90% людей знают свой ВИЧ-статус, 90% ВИЧ-положительных людей получают лечение, и у 90% людей после лечения диагностируют неопределяемую вирусную нагрузку.

Карлссон отметила особую важность работы с ключевыми группами населения в вопросах ВИЧ-СПИД, и обеспечение людей равными возможностями и равным доступам к услугам здравоохранения и к лечению.

"Беларусь делает очень большие успехи в этом направлении, и меня это очень воодушевляет", - призналась она.

Карлссон пояснила, что "ключевыми" являются три основных группы населения: "употребляющие инъекционный наркотики, женщины секс-бизнеса и мужчины, имеющие секс с мужчинами". Знание же собственного статуса позволяет не только получать своевременное лечение, но и снизить риск заражения других людей, а также повысить собственный уровень жизни и здоровья.