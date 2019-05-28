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Ермошина: На каком основании публикуют снимок моего дома?

29.05.2019 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина возмутилась тем, что на страницах СМИ появляется снимок ее дома в Дроздах — элитном квартале Минска, где живет лукашенковская номенклатура.


Дом Ермошиной в Дроздах.
«Интересно, с какого письменного согласия портал tut.by публикует на своих страницах снимки домов, палисадники чиновников и так далее. Как, собственно, и мой дом, попадающий в материалы, которые очень читают. На каких основаниях? Когда мы их (журналистов. — БелаПАН.) будем контролировать за это?», — цитируют Naviny.by Ермошину.



Лидия Ермошина получила землю на Тихом переулке в конце 2007 года. Она не приобретала участок по рыночной стоимости.
В начале 2010 года она достроила свой коттедж.
«Ну, во-первых, я продала квартиру, — объясняла она происхождение средств на строительство коттеджа в Дроздах в интервью «Еврорадио». — Во-вторых, у меня были определенные накопления. А в-третьих, я одолжила у своих очень состоятельных подруг. Это частные нотариусы в городе Калининграде. Обошлось мне строительство приблизительно в 300 тысяч условных единиц».

На самом деле с квартирой в районе улицы Ольшевского Ермошина попрощалась только в конце 2010 года. Пока после Площади-2010 сотни демонстрантов ждали Новый год в камерах следственных изоляторов, Лидия Ермошина продавала свою трехкомнатную квартиру за $89 тысяч.
***
Лидия Ермошина
Родилась 29 января 1953 в Слуцке. Окончила юридический факультет Калининградского государственного университета (1975). В 1975-1987 работала юрисконсультом в Калининграде и Бобруйске. В 1987-1988 — помощник прокурора Октябрьского района Калининграда. В 1988-1996 — руководитель юридической службы Бобруйского горисполкома. В 1992-1996 — член ЦИК, с 1996 — председатель ЦИК.


 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина возмутилась тем, что на страницах СМИ появляется снимок ее дома в Дроздах — элитном квартале Минска, где живет...
 
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