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Очередной канал перекрыли: в Беларусь из Польши на Lexus приехал россиянин с 14 кг гашиша

29.05.2019 20:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларусь из Польши на Lexus приехал 31-летний россиянин с 14 кг гашиша.


gpk.gov.by
Происшествие произошло в пункте пропуска "Брузги" в ночь 27 на 28 мая. Гродненские пограничники нашли тайник с помощью технических средств и служебной собаки. В отношении гражданина России возбудили уголовное дело, он находится в изоляторе временного содержания. Иностранцу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.

 
 
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В Беларусь из Польши на Lexus приехал 31-летний россиянин с 14 кг гашиша.
 
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