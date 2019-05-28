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Время пошло: до 21 июня правительства Беларуси и России подготовят предложения по интеграции

29.05.2019 20:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На полях саммита Евразийского экономического союза в Нур-Султане Александр Лукашенко провёл встречу с Владимиром Путиным. Они обсудили углубление двусторонней интеграции, перадаёт БЕЛТА.


president.gov.by

Сообщается, что руководители Беларуси и России "рассмотрели данные вопросы в первом приближении". Они поручили правительствам до 21 июня найти общие подходы по всем вопросам интеграции. После этой даты Лукашенко и Путин снова встретятся "для обстоятельного и подробного обсуждения всех российско-белорусских вопросов и дальнейшего системного взаимодействия", пишет Еврорадио.


 
 
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На полях саммита Евразийского экономического союза в Нур-Султане Александр Лукашенко провёл встречу с Владимиром Путиным. Они обсудили углубление двусторонней...
 
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