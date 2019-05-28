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«Челси» и «Арсенал» сразятся в английском финале Лиги Европы в Баку. Онлайн

29.05.2019 21:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Олимпийском стадионе в Баку 29 мая определится победитель футбольной Лиги Европы — второго по значимости клубного трофея континента. Финал турнира будет чисто английским, приз оспорят два лондонских клуба — «Челси» и «Арсенал».


Фото: ru.uefa.com

Финальный матч Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» на Олимпийском стадионе в Баку вместимостью 69 870 зрителей начнется в 22.00 по минскому времени. Обслуживать поединок будет судейская бригада под руководством 45-летнего итальянца Джанлуки Рокки.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Арсенал».

С сезона-2009/10, когда Кубок УЕФА был реформирован и переименован в Лигу Европы, это лишь третий случай, когда в финале сойдутся команды из одной страны. В 2011 году в португальской дуэли «Порту» одолел «Брагу» (1:0), а в 2012-м испанское сражение за трофей выиграл мадридский «Атлетико», взявший верх над «Атлетиком» из Бильбао (3:0).

К слову, именно «Атлетико» является пока полномочным обладателем трофея, год назад мадридцы во французском Лионе сокрушили французский же «Марсель» (3:0).

Столица Азербайджана впервые принимает финал еврокубка. И по мере приближения даты поединка в Англии становилось все больше недовольных решением УЕФА, которое было принято еще в 2017 году.

Самым громким скандалом стал отказ ехать в Баку по политическим причинам одного из лидеров «Арсенала» Генриха Мхитаряна — из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Обеспокоенность ситуацией с финалом Лиги Европы в Баку высказал также МИД Армении.

Не захотели ехать в Баку и многие английские болельщики. В итоге «Арсенал» и «Челси» вернули более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 квитков.

«Арсенал» также высказывал недовольство, что для попадания на финал Лиги Европы болельщиков ждет крайне сложное путешествие, и призвал УЕФА в будущем учитывать логистику и пожелания болельщиков при выборе мест проведения финалов.

Тем не менее, немало английских фанов в Баку добрались и уже успели отметиться в полицейских сводках. Некоторым даже разбили голову.

«Мы были в Карабахе и везде». Песни и драки английских фанов в Баку перед финалом Лиги Европы


Фото: haqqin.az

Нервы ни к черту в Баку оказалисьи у тренера «Челси» Маурицио Сарри, которого вывела из себя стычка его футболистов на тренировке. В итоге наставник в бешенстве покинул занятие, а по пути несколько раз с размаху швырнул на землю свою синюю кепку и попинал ее ногой.

Возможно, тренер так разнервничался из-за того, что опасался ненужных глупых травм?

А возможно, просто очень хочет войти в историю, как самый возрастной тренер — победитель Лиги Европы (ему сейчас 60 лет и 139 дней). Пока что этот статус закреплен за Жозе Моуринью, которому было 54 года и 118 дней, когда он привел «Манчестер Юнайтед» к триумфу в 2017 году. Также для итальянского тренера «Челси» это будет первый крупный трофей в карьере, уточняет официальный сайт УЕФА.

А вот нынешний рулевой «Арсенала» Унаи Эмери уже трижды приводил свою команду в победе в Лиге Европы. Ему три раза подряд удалось сделать это с «Севильей» (2014, 2015, 2016). Если сегодня победит «Арсенал», то Унаи Эмери по по еврокубковым трофеям будет опережать только легендарный итальянец Джованни Трапаттони.

Примечательно, что на турнирном пути в Баку обоим финалистам пришлось пересечься в этом сезоне с нашим БАТЭ. На групповой стадии Лиги Европы «Челси» дважды обыграл борисовчан (3:1 дома и 1:0 в гостях), а «Арсенал» в 1/16 финала даже умудрился проиграть БАТЭ в Борисове (0:1), но взял убедительный реванш (3:0) в Лондоне.

Вслед за БАТЭ «Арсенал» выбил в плей-офф французский «Ренн» (1:3, 3:0), итальянский «Наполи» (2:0, 1:0) и испанскую «Валенсию» (3:1, 4:2).

«Челси» в плей-офф оставил не у дел шведский «Мальме» (2:1, 3:0), киевское «Динамо» (3:0, 5:0), пражскую «Славию» (1:0, 4:3) и германский «Айнтрахт» (1:1, 1:1 пенальти — 4:3).

Попутно «Челси» установил рекорд Лиги Европы — 17 матчей без поражений (включая 14 побед). В эту серию входят три поединка триумфальной кампании 2012/13.

 
 
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На Олимпийском стадионе в Баку 29 мая определится победитель футбольной Лиги Европы - второго по значимости клубного трофея континента. Финал турнира будет чисто...
 
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