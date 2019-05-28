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Мусоросортировочный завод на «Тростенецком» заработает к концу 2019 года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мусоросортировочный завод на полигоне «Тростенецкий» начнёт работать в конце 2019 года,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие ежегодно сможет перерабатывать 150 тысяч тонн отходов.
Завод состоит из двух цехов: органики и сортировки. Будет установлено оборудование немецких и российских производителей.
Бюджет строительства, включая монтажные работы и стоимость оборудования, составит примерно 12 миллионов рублей.
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Новости Беларуси. Мусоросортировочный завод на полигоне «Тростенецкий» начнёт работать в конце 2019 года,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие...
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