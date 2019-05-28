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Банк России стал наносить на купюры лаковое покрытие

29.05.2019 21:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Банк России начал применять на сторублёвых банкнотах лаковое покрытие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В планах использование такой технологии и на 50-ти рублёвках.

Банк России стал наносить на купюры лаковое покрытие

Печать мелких номиналов на износоустойчивой бумаге, покрытой специальным лаком, позволяет существенно продлить жизнь купюр и улучшить их качество. Практика показывает, что даже через год активного обращения доля ветхих банкнот остаётся небольшой, они медленнее загрязняются, соответственно, надо меньше печатать новых для замены.
Экономия за счёт увеличения продолжительности жизни лакированных купюр в три-четыре раза больше, чем затраты на эту операцию. Предполагается, что около трети выпущенных в 2019 году сторублёвок будут напечатаны с применением этой новой технологии.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Банк России начал применять на сторублёвых банкнотах лаковое покрытие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В планах использование...
 
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