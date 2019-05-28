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Банк России стал наносить на купюры лаковое покрытие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Банк России начал применять на сторублёвых банкнотах лаковое покрытие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В планах использование такой технологии и на 50-ти рублёвках.
Печать мелких номиналов на износоустойчивой бумаге, покрытой специальным лаком, позволяет существенно продлить жизнь купюр и улучшить их качество. Практика показывает, что даже через год активного обращения доля ветхих банкнот остаётся небольшой, они медленнее загрязняются, соответственно, надо меньше печатать новых для замены.
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Новости Беларуси. Банк России начал применять на сторублёвых банкнотах лаковое покрытие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В планах использование...
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