ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 29.05.2019

29.05.2019 21:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Крупнейший японский производитель сельскохозяйственной техники уже в июне едет в Беларусь для переговоров с нашими предприятиями соответствующего профиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 29.05.2019

Таков первый итог Белорусско-Китайско-Японского бизнес-форума, который в эти дни проходит в Токио.

Мусоросортировочный завод на «Тростенецком» заработает к концу 2019 года

Представительная белорусская делегация презентует японским деловым кругам инвестиционный потенциал Беларуси и в частности возможности индустриального парка «Великий камень». Уже состоялся целый ряд встреч, презентаций и переговоров как с представителями бизнеса, так и с чиновниками различных уровней. Завершающим элементом программы визита станет посещение предприятий автомобильной и робототехнической отрасли.

МАЛЫЙ БИЗНЕС БРЕСТСКОГО РЕГИОНА ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Новости экономики за 29.05.2019

Предприниматели Брестского региона получат доступ к недорогим заёмным средствам. Местный облисполком подписал с крупным белорусским коммерческим банком соглашение о взаимодействии по вопросам льготного кредитования малого бизнеса.

В рамках программы устанавливается ставка в размере половины действующей ставки рефинансирования, увеличенной на три процентных пункта. На текущий момент это 8%.

Банк России стал наносить на купюры лаковое покрытие

Средства могут быть направлены на реализацию инвестпроектов по созданию, развитию и расширению производства, реализацию экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции, производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, а также внедрение новых технологий.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Крупнейший японский производитель сельскохозяйственной техники уже в июне едет в Беларусь для переговоров с нашими предприятиями...
 
Новости дня
Новости разные
 
Два человека погибли в ДТП на ул.Селицкого в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика