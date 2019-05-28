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Два человека погибли в ДТП на ул.Селицкого в Минске

29.05.2019 21:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два человека погибли в серьёзном ДТП В Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Два человека погибли в ДТП на ул.Селицкого в Минске

Днём легковой автомобиль, двигаясь со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Бачило, столкнулся со стоявшим фургоном, а после врезался в еще один припаркованный автомобиль.

Два человека погибли в ДТП на ул.Селицкого в Минске

Погибли пассажиры иномарки. Водитель и ещё один пассажир – в больнице. Причины аварии выясняются.

Два человека погибли в ДТП на ул.Селицкого в Минске

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Два человека погибли в серьёзном ДТП В Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  Днём легковой автомобиль, двигаясь...
 
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