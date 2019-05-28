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На Запорожской площади в Минске ветер снёс крышу дома

29.05.2019 21:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 мая мощный грозовой фронт после шести вечера накрыл столицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Запорожской площади в Минске ветер снёс крышу дома

В центре серьёзных подтоплений не зафиксировано. Сильнее всего ливень затронул жителей Зеленого Луга, микрорайона Уручье и Новой Боровой.

На Запорожской площади в Минске ветер снёс крышу дома

Не обошлось и без ЧП. В районе Запорожской площади порывами ветра снесло крышу жилого дома. Очевидцы утверждают, что это был смерч. Конструкция оказалась на проезжей части, повредив три автомобиля и контактные сети.

На Запорожской площади в Минске ветер снёс крышу дома

Обошлось без пострадавших. Но троллейбусное движение в этом районе оказалось парализовано.

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Новости Беларуси. 29 мая мощный грозовой фронт после шести вечера накрыл столицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В центре серьёзных...
 
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