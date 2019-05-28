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Лесоруб-нелегал спилил более 200 деревьев в Столбцовском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Браконьер вырубил более 200 деревьев в Столбцовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За несколько дней 56-летний мужчина и нанятые им работники незаконно спилили 100 кубометров сосны и березы. Ущерб нанесен местному лесхозу – более 10 тысяч рублей. Эту сумму браконьеру придется оплатить, кроме того, ему будет выписан штраф.
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Новости Беларуси. Браконьер вырубил более 200 деревьев в Столбцовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За несколько дней 56-летний мужчина и нанятые...
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