Лесоруб-нелегал спилил более 200 деревьев в Столбцовском районе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Браконьер вырубил более 200 деревьев в Столбцовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





За несколько дней 56-летний мужчина и нанятые им работники незаконно спилили 100 кубометров сосны и березы. Ущерб нанесен местному лесхозу – более 10 тысяч рублей. Эту сумму браконьеру придется оплатить, кроме того, ему будет выписан штраф.