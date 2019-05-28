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Школьники из Молодечно поразили жюри на фестивале китайскай культуры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Школьники из Молодечно стали призерами первого фестиваля китайской культуры, который прошел в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Девочки из гимназии № 6 подготовили музыкальную композицию на китайском языке, которая поразила жюри и зрителей.
Вера Улизько, учащаяся гимназии №6 Молодечно:
Павел Русак, учащийся гимназии №6 Молодечно:
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Новости Беларуси. Школьники из Молодечно стали призерами первого фестиваля китайской культуры, который прошел в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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