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Под звуки музыки. Чем удивит программа фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно–2019»

29.05.2019 22:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Молодечно последние приготовления к фестивалю белорусского песни и поэзии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под звуки музыки. Чем удивит программа фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно–2019»

Национальный фестиваль за 19 лет стал брендом Минщины, и в 2019 году снова встретит множество гостей не только из Беларуси, но из-за рубежа. Праздник начнется 7 июня.

Под звуки музыки. Чем удивит программа фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно–2019»

В первый день здесь наградят победителей конкурса молодых исполнителей. Также зрители встретятся с интересными творческими личностями, пройдут тематические выставки.

Подробнее – в видеоинформации

Люди в материале: Михаил Финберг
 
 
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Новости Беларуси. В Молодечно последние приготовления к фестивалю белорусского песни и поэзии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Национальный фестиваль за...
 
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