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Под звуки музыки. Чем удивит программа фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно–2019»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Молодечно последние приготовления к фестивалю белорусского песни и поэзии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Национальный фестиваль за 19 лет стал брендом Минщины, и в 2019 году снова встретит множество гостей не только из Беларуси, но из-за рубежа. Праздник начнется 7 июня.
В первый день здесь наградят победителей конкурса молодых исполнителей. Также зрители встретятся с интересными творческими личностями, пройдут тематические выставки.
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Новости Беларуси. В Молодечно последние приготовления к фестивалю белорусского песни и поэзии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Национальный фестиваль за...
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