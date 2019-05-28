Екатерина Сокольчик о победе над финками: «Мы были сильнее сегодня»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу продолжает побеждать на групповом этапе Золотой Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Петра Хилько на паркете «Чижовка-Арены» уверенно разобралась со сборной Финляндии.





Хотя наши девушки заставили поволноваться в начале первого сета, когда преимущество гостей достигало 5-6 очков. Но белоруски преодолели волнение и выиграли первый сет – 25:22. Затем наша дружина уверенно взяла две партии – 25:20 и 25:17 и праздновала победу.





Теперь в активе белорусок 5 очков и 2-е место в группе. Мужская сборная Беларуси также в рамках Золотой Лиги проводит свой второй матч. В соперниках – сборная Финляндии.





Петр Хилько, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу:

В принципе ничего нового из того, что мы разбирали, они нам не показали. В целом, команда хорошая, защитного плана такого, с хорошей общей игрой, с хорошей подачей. Не без слабых мест, безусловно, на которые мы и обращали внимание девочек. Установку на игру они выполнили.





Екатерина Сокольчик, игрок женской сборной Беларуси по волейболу:

Мы уже давно вместе все не играли, поэтому было немножко тяжеловато. Но мы справились. Очень хорошо разобрали их, у нас было собрание. Поэтому, наверное, где-то мы были сильнее сегодня.