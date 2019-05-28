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Екатерина Сокольчик о победе над финками: «Мы были сильнее сегодня»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу продолжает побеждать на групповом этапе Золотой Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Петра Хилько на паркете «Чижовка-Арены» уверенно разобралась со сборной Финляндии.
Хотя наши девушки заставили поволноваться в начале первого сета, когда преимущество гостей достигало 5-6 очков. Но белоруски преодолели волнение и выиграли первый сет – 25:22. Затем наша дружина уверенно взяла две партии – 25:20 и 25:17 и праздновала победу.
Теперь в активе белорусок 5 очков и 2-е место в группе. Мужская сборная Беларуси также в рамках Золотой Лиги проводит свой второй матч. В соперниках – сборная Финляндии.
Петр Хилько, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу:
Екатерина Сокольчик, игрок женской сборной Беларуси по волейболу:
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу продолжает побеждать на групповом этапе Золотой Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда...
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