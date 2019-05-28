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Тренер Наталья Трофимова о подготовке к «Евробаскету-2019»: «Вопросы только по команде Сербии»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женская сборная по баскетболу готовится к чемпионату Европы, который пройдёт с 27 июня по 7 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Примет континентальный форум Латвия и Сербия. Белоруски на групповом этапе сразятся в квартете D с командами Сербии, Дании и России.
Победитель квартета попадёт напрямую в четвертьфинал, а команды, занявшие второе и третье места, сыграют в 1/8. Напомним, что лучшее достижение нашей национальной команды на чемпионате Европы было в 2007 году. Тогда наши девушки стали третьими.
Сегодня главный тренер, Наталья Трофимова, вызвала на сбор 12 баскетболисток среди которых, такие опытные как Анастасия Веремеенко и Елена Левченко, так и молодежь. Перед форумом наши девчата проведут несколько спаррингов на выезде, где встретятся с дружинами Латвии, Турции, Италии и Венгрии.
Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:
Люди у нас практически все те же самые, добавляются некоторые новые лица. Про настрой на игры мы еще поговорим.
Задача перед женской сборной Беларуси – выйти из группы и бороться за главный трофей и олимпийский пропуск в Токио. Чтобы попасть в Японию, нашим девушкам необходимо войти в пятёрку на чемпионате Европы.
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Новости Беларуси. Женская сборная по баскетболу готовится к чемпионату Европы, который пройдёт с 27 июня по 7 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Примет...
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