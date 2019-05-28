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Президент Беларуси о новой должности Назарбаева: «Не надо думать, что это подарок человеку»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На саммите ЕАЭС решено усилить позиции объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для этого даже учредили новую должность. Нурсултан Назарбаев – автор идеи создания ЕАЭС и первый президент Казахстана – стал Почетным Председателем Высшего Евразийского экономического совета. И вопрос не только в личности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никаких церемоний вступления в новую должность не предполагалось. Нурсултан Назарбаев сразу включился в рабочий процесс. Почетный председатель отметил, что нужно развивать внутрисоюзный импорт. Для этого предложили создать отдельную рабочую группу.
Нурсултан Назарбаев, Почётный Председатель Высшего Евразийского экономического совета:
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Новости Беларуси. На саммите ЕАЭС решено усилить позиции объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко о ЕАЭС: не замечать лицом к...
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