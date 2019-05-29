ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Дорога отсутствует». В Воложинском районе смыло кусок трассы

29.05.2019 21:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Участок трассы на территории Воложинского района смыло из-за сильного ливня. Видео последствий непогоды появилось в распоряжении портала NewGrodno.

Инцидент произошел днем 29 мая на автодороге Першаи — Ивенец. Судя по всему, из-за сильного дождя произошел размыв грунта, в результате чего образовалась огромная промоина. Из-за дождей в среду затопило населенные пункты ы Воложинском районе.


Першаи, Воложинский район, 28 мая 2019 года. Фото: группа во «ВКонтакте» «ЧП Беларусь | Будь в курсе!»

Явидовщина, Воложинский район, 28 мая 2019 года. Фото: группа во «ВКонтакте» «ЧП Беларусь | Будь в курсе!»

Воложинский район, 28 мая 2019 года. Фото: группа во «ВКонтакте» «ЧП Беларусь | Будь в курсе!»

Минске на дорогу снесло часть дома, горожане выкладывают фото и видео непогоды">В Минске на дорогу снесло часть дома, горожане выкладывают фото и видео непогоды

Напомним, на 29 мая синоптики объявили оранжевый уровень опасности. «С 12.00 до 18.00 на большей части территории, в том числе в Минске, ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. В отдельных районах град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня», — сообщали в Белгидромете.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел днем 29 мая на автодороге Першаи - Ивенец.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дожди, грозы и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 30 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика