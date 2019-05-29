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«Дорога отсутствует». В Воложинском районе смыло кусок трассы
Источник материала: Tut.by
Участок трассы на территории Воложинского района смыло из-за сильного ливня. Видео последствий непогоды появилось в распоряжении портала
Инцидент произошел днем 29 мая на автодороге Першаи — Ивенец. Судя по всему, из-за сильного дождя произошел размыв грунта, в результате чего образовалась огромная промоина. Из-за дождей в среду затопило населенные пункты ы Воложинском районе.
Напомним, на 29 мая синоптики
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Инцидент произошел днем 29 мая на автодороге Першаи - Ивенец.
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