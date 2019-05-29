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Страшное ДТП в Шабанах: легковушка врезалась в припаркованный фургон

29.05.2019 19:35 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вечером в среду 29 мая в Шабанах произошло ДТП, жертвами которого стали два человека. По информации ГАИ, еще два человека госпитализированы с различными травмами.

Как сообщает ГАИ Минска, легковой автомобиль «БМВ» двигался со стороны Партизанского проспекта по улице Селицкого. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением, врезался в припаркованный на дороге фургон «Ивеко». Последний от удара отбросило на дерево, а легковушку - на припаркованный тут же автомобиль «Фольксваген». Ни в «Ивеко», ни в «Фольксвагене» на момент аварии людей не было.

В результате ДТП на месте от полученных травм до приезда «Скорой» погибли два пассажира БМВ - молодой человек и девушка, еще один пассажир, а также водитель авто, получили травмы, они доставлены в больницу.

По информации ГАИ Мингорисполкома, на месте аварии работают сотрудники ГАИ, представители Следственного комитета, специалист управления ГКСЭ по Минску, также на место ДТП привлекались сотрудники МЧС. 

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
 
Теги: Минск
 
 
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Вечером в среду 29 мая в Шабанах произошло ДТП, жертвами которого стали два человека. По информации ГАИ, еще два человека госпитализированы с различными травмами.
 
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