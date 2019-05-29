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ГИППО отомстил увольнением “по статье” за информацию о крысах и тараканах в магазине?

29.05.2019 21:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Многие так и говорили — если хочешь уйти до окончания контракта, то только по статье, никого по соглашению сторон не увольняют», – рассказывает Оксана Врублевская.

 Около года женщина работала старшим кассиром в магазине «Гиппо» в Заславле. Ещё в марте Оксана написала заявление на увольнение. Руководство магазина сначала было готово отпустить работницу по соглашению сторон, но позже передумало, пишет praca-by.info.

— Что я уволена догадалась сама, когда пришли деньги на банковскую карточку. Хотя зарплата была раньше. Я позвонила своему руководителю кассовых операций, которая тоже не знала уволена ли я. Через несколько часов она перезвонила и подтвердила, что меня действительно уволили. С приказом в тот день меня не ознакомили и никак не уведомили. Он подписан 13 мая , у меня был выходной. Через два дня, когда я забирала трудовую книжку в отделе кадров, мне сказали, что они не обязаны меня оповещать заранее.

«Уволиться из этого магазина можно только по статье»

В трудовой книжке Оксаны Врублевской написано, что она уволена за «систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин». Бывшая работница говорит, что категорически не согласна с формулировкой увольнения. И хотя условия работы в магазине её не устраивали, она всегда старалась добросовестно исполнять свои обязанности. В то время как руководство не только не обеспечило надлежащие условия работы, но и само требовало выполнения распоряжений не входящих в должностные обязанности работников, а иногда и прямого нарушения инструкций.


– Считаю, что увольнение по статье — это месть руководства «Гиппо» за поданное заявление в Департамент госинспекции труда, где подробно были описаны те антисанитарные условия, в которых работают сотрудники магазина, многочисленные нарушения пожарной безопасности и охраны труда. Причиной моего увольнения стали якобы многочисленные замечания и дисциплинарные взыскания. Половина из которых — докладные записки и акты начальника охраны магазина.

«Если тайный покупатель поставит магазину низкий бал — депремируют рядовых сотрудников»

— В апреле мне было объявлено замечание за то, что я не соблюдала стандарты обслуживания покупателя в полном объеме. За это замечание меня лишили премии на 10%. За день проходит очень много покупателей и наказывать работника за то, что он не озвучил сумму покупки и не предложил товар по супер цене одному человеку мне кажется абсурдным.

Как позже оказалось, этим человеком был «тайный покупатель», который оценивает условия и обслуживание в магазине начиная со входа до кассы. Система построена таким образом, что если «тайный покупатель» ставит низкое количество баллов объекту, который он исследует, с работников снимают премию. Это в первую очередь касается продавцов, укладчиков товаров, кассиров. Офисный персонал и руководство при этом премий не лишаются.


Ст.42 п.4 ТК РБ: «Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия может быть расторгнут нанимателем в случаях:…4.Систематического неисполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания» 

«Человека на вакансию кассира ищут до сих пор»

— Первоначально руководство было готово отпустить меня по соглашению сторон. Только просили перед уходом обучить старшего кассира, который бы занял моё место. После того как я завершила стажировку нового старшего кассира руководство сообщило, что сейчас они не могут найти человека на это место, и поэтому не могут меня уволить. За стажировку мне ничего не доплачивали, а она заняла около двух недель.

Работая в этом магазине получается, что ты постоянно находишься в напряжении. Не удивительно, что на вакансию кассира администрация до сих пор не может найти человека.

– Проблема увольнения из сетевых супермаркетов остаётся очень актуальной для Беларуси. К нам в профсоюз регулярно поступают обращения людей, которые устали от бесчеловечных условий труда и хотят просто уволится, но их не отпускают. Получается, что практически на каждого рядового работника ритейлера создается система выговоров «за систематическое неисполнение обязанностей».


В случае с Оксаной Врублевской после обращения в Департамент госинспекции труда и начала проверок, руководство магазина добавило сотруднице дисциплинарное взыскание. Кроме того, по закону администрация магазина была обязана не позднее, чем за две недели до расторжения трудового договора уведомить профсоюз. Руководство Гиппо и работники отдела кадров знают, что Оксана состоит в профсоюзе РЭП. По факту это незаконное увольнение. Сейчас мы готовим исковые заявления для подачи в суд, – рассказал правовой инспектор РЭП Юрий Беляков.


  


 
 
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«Многие так и говорили — если хочешь уйти до окончания контракта, то только по статье, никого по соглашению сторон не увольняют», – рассказывает Оксана...
 
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