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Последний звонок — 2019. В Минске почти 10 тысяч выпускников попрощались со школой
Источник материала: Партизан
29 мая во всех школах и гимназиях Минска прозвенел последний звонок.
Со школой попрощались 9603 выпускника 11-х классов столицы. Традиционно с напутственными словами перед ребятами выступили учителя и представители городской администрации. Впереди у выпускников 4 экзамена: изложение по русскому или белорусскому языку, контрольная по математике, история Беларуси и иностранный язык.
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29 мая во всех школах и гимназиях Минска прозвенел последний звонок.
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