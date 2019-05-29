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Последний звонок — 2019. В Минске почти 10 тысяч выпускников попрощались со школой

29.05.2019 21:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29 мая во всех школах и гимназиях Минска прозвенел последний звонок.


Со школой попрощались 9603 выпускника 11-х классов столицы. Традиционно с напутственными словами перед ребятами выступили учителя и представители городской администрации. Впереди у выпускников 4 экзамена: изложение по русскому или белорусскому языку, контрольная по математике, история Беларуси и иностранный язык.


 
Теги: Минск
 
 
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29 мая во всех школах и гимназиях Минска прозвенел последний звонок.
 
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