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Азаренко и Барти успешно стартовали в парном разряде "Ролан Гаррос"

29.05.2019 21:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29 мая белорусско-австралийский дуэт в 1/64 финала разгромил Александру Крунич из Сербии и Айлу Тамлянович из Австралии — 6:1, 6:1. Поединок продолжался 50 минут.

Накануне Азаренко пробилась во второй круг одиночного разряда. 30 мая она встретится с первой ракеткой мира Наоми Осака из Японии, пишет euroradio.fm

 
 
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29 мая белорусско-австралийский дуэт в 1/64 финала разгромил Александру Крунич из Сербии и Айлу Тамлянович из Австралии — 6:1, 6:1. Поединок продолжался 50 минут.
 
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