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Азаренко и Барти успешно стартовали в парном разряде "Ролан Гаррос"
Источник материала: Партизан
29 мая белорусско-австралийский дуэт в 1/64 финала разгромил Александру Крунич из Сербии и Айлу Тамлянович из Австралии — 6:1, 6:1. Поединок продолжался 50 минут.
Накануне Азаренко пробилась во второй круг одиночного разряда. 30 мая она встретится с первой ракеткой мира Наоми Осака из Японии, пишет
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29 мая белорусско-австралийский дуэт в 1/64 финала разгромил Александру Крунич из Сербии и Айлу Тамлянович из Австралии — 6:1, 6:1. Поединок продолжался 50 минут.
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