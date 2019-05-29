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В Госдепе считают, что Россия систематически нарушает обязательства по контролю над вооружениями

29.05.2019 22:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Россия систематически нарушает международные обязательства по контролю над вооружениями, заявила в среду представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Мы постоянно говорим, что Россия систематически пренебрегает международными обязательствами по контролю над вооружениями", - сказала Отрагус, комментируя выступление главы Разведывательного управления Минобороны США Роберта Эшли.

По ее словам, это касается Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Было существенное нарушение ДРСМД, и наши союзники разделяют это мнение", - сказала она.

Ранее в среду Эшли сообщил, что Россия, вероятно, втайне проводит испытания ядерного оружия и таким образом нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"США полагают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевала бы полный запрет на такие испытания", - цитирует газета The Wall Street Journal выдержки из речи Эшли, с которой он в среду выступает в Гудзонском университете в Вашингтоне.

"То, как мы понимаем процесс разработок ядерного оружия, приводит нас к мысли о том, что деятельность, связанная с российскими испытаниями, позволит ей (России - ИФ) улучшить свой потенциал в сфере ядерного оружия", - отметил он.

В свою очередь представитель посольства РФ в Вашингтоне подчеркнул, что российские власти строго соблюдают положения договоров, к которым они присоединились, включая ДЗЯИ, пишет The Wall Street Journal.

 
 
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Россия систематически нарушает международные обязательства по контролю над вооружениями, заявила в среду представитель госдепартамента Морган Ортагус. "Мы...
 
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