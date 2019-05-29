"Газпром" поставит дополнительно в Калининградскую область 100 млн куб метров газа по транзитному трубопроводу

Источник материала: Интерфакс

ПАО "Газпром" поставит в 2019 году в Калининградскую область дополнительные объемы трубопроводного газа транзитом через Литву, сообщил председатель правления компании Виктор Зубков журналистам в среду.

"Планы у "Газпрома" следующие. Мы должна сделать все, чтобы Калининградская область получала то количество природного газа, которое ей нужно для удовлетворения текущих потребностей и на перспективу. Это обеспечивается за счет пуска и строительства ПХГ (и транзитного газопровода - ИФ). В этом году уже добавлены объемы газа, такая же работа будет производиться и в последующие годы", - сообщил Зубков.

По его словам, в феврале область получила дополнительно 59 млн куб метров природного газа, в мае согласован объём в размере 45 млн куб метров. Этими вопросами занимается специальная рабочая группа.

"Технические возможности трубопровода, рассчитанного на поставку 11,5 тыс. куб метров газа в сутки, а также запасы газа в ПХГ позволяют области... (удовлетворять потребность - ИФ). С учетом того, что в 2018 году регион израсходовал 2,6 млн куб метров газа", - заключил Зубков.

В декабре 2018 года губернатор Антон Алиханов говорил, что "тот объем, который сейчас заложен в планах, позволяет существенно вырасти по потенциальным объемам потребления. Газа хватает. Мы чувствуем себя в этом смысле уверенно. Инвестиционная программа "Газпрома" позволит значительно повысить качество жизни населения, а также создать необходимые условия для формирования промышленных зон".

Глава области отмечал, что получение дополнительных объемов газа за счет морского и сухопутного трафика "позволит региону провести газификацию Гусева, Нестеровского, Зеленоградского, Правдинского городских округов. На эти цели будет выделено порядка 320 млн рублей, которые область получит от правительства РФ за качественное государственное управление в минувшем году".

Как сообщалось, в январе 2019 года к снабжению Калининградской области газом была подключена плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский". Вместе с ПХГ она обеспечивает 100% резервирование существующей системы обеспечения газом региона и значительно повысят его энергетическую безопасность. До этого газ регион получал по магистральному газопроводу "Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград".