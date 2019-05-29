В Минске установят скульптуру Осипа Цадкина

Источник материала: Интерфакс

В столичном сквере по улице Притыцкого 60/2 вскоре появится скульптура уроженца Витебска Осипа Цадкина. Торжественная презентация произведения искусства пройдет 6 июня 2019 года.



Монументальная бронзовая работа "Носитель даров" (другие названия: "Посланник", "Навигатор") одного из крупнейших представителей авангардного искусства XX века, уроженца Витебска Осипа Цадкина уже установлена в Париже у выхода с Моста инвалидов. Таким образом, Минск стал второй европейской столицей, которая будет украшена скульптурой великого мастера.

Осип Цадкин является одним из ярких представителей Парижской школы, уроженцев Беларуси. Выдающийся скульптор ХХ столетия родился 28 января (9 февраля) 1888 года в Витебске. Произведения Цадкина представлены в известных музейных и частных собраниях разных стран мира. Семь его произведений (4 скульптуры и 3 картины), относящиеся к разным периодам творчества художника, находятся в корпоративной коллекции Белгазпромбанка. Наравне с работами Марка Шагала, Хаима Сутина, Леона Бакста, скульптура "Носитель даров" Осипа Цадкина является одной из жемчужин в собрании банка. По инициативе банка работу Цадкина было решено установить в сквере на улице Притыцкого, 60/2.

"Это по-настоящему знаковое событие для нашей страны. Ведь проект "Арт-Беларусь" изначально задумывался нами как наглядная иллюстрация вклада уроженцев нашей страны в общемировое искусство. Мы хотели не просто установить скульптуру, но создать новое культурное пространство, достойное столицы европейского государства. И, конечно, сделать открытие праздником не только для профессионалов от искусства, но для всех", - подчеркнул председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

"Навигатор" – монументальная скульптура Осипа Цадкина. Первоначально создана из дерева в 1937 году. В центре композиции человек, в руках которого корабль – это один из главных символов произведения, отсылка к родине автора, к фамильному делу его семьи – судостроению.

Посетить яркий праздник "Площадь Цадкина" в день презентациимскульптуры сможет абсолютно каждый. На мероприятие приглашенымпремьер-министр Беларуси, главы зарубежных дипломатическихммиссий и руководство города, VIP-клиенты банка, представителимтворческой интеллигенции города и страны.

Начало мероприятия – в 15:00 в сквере на улице Притыцкого 60/2, рядом с Белгазпромбанком. Официальная часть, презентация скульптуры – в 17:30.