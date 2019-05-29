Как в Беларуси рождается бизнес-надежда

Источник материала: Ежедневник





Брестчанка Надежда Волосюк почти не слышит: перенесенная в детстве болезнь на 80% лишила ее слуха. Тем не менее, девушка переехала в Минск, где нашла работу в сети магазинов «Соседи», сама себя обеспечивает и надеется вскоре открыть свое дело.

«Косые взгляды ловила редко»

С Надеждой встречаемся в оживленном месте: много людей, голоса, музыка.

- Если будем беседовать здесь, то говорите, пожалуйста, громче, так как шумно, – просит она.

Надежда родом из Бреста, ей 23 года и практически всю жизнь она носит слуховой аппарат.

- Проблемы начались в раннем детстве, еще когда в садик ходила. Мама говорит, что заболевание приобретенное: я перенесла воспаление уха. Хотя родители тоже слабослышащие, – рассказывает она. – У меня неполная потеря слуха, только 70 или 80%, но без аппарата я обходиться не могу. Папа не хотел, чтобы я его носила: говорят, из-за него слух может ухудшаться еще больше. Я помню, что когда была маленькая, слышала лучше, чем сейчас. Но теперь аппарат – это мое второе ухо. Без него могу слышать только на очень близком расстоянии.

Надежда училась в школе-интернате для детей с нарушением слуха.

- Ребята все такие же, как я, проблем не было. А вот когда поступала в колледж вместе со слышащими, без сурдопереводчика было тяжело. Но потом привыкла, справилась и получила хороший диплом. До меня там учился еще один глухой парень, педагоги нормально относились, – признается она.

Надины родители живут в Бресте, работают на специальном предприятии для слабослышащих. Мама – заготовщица, папа – литейщик пластмассы. Раз в два месяца Надежда ездит в родной Брест. Делать это чаще сложно: получается накладно. Еще у нее есть младшая сестра и семимесячная племянница.

По образованию Надежда – бухгалтер. В Минск приехала пять лет назад, отучилась в колледже. По распределению попала в Сеницу. А потом услышала, что сеть магазинов «Соседи» набирает на работу кассиров с нарушениями слуха в рамках социального проекта «Тихая касса».

– Меня сразу взяли. Территориально магазин расположен у станции метро «Пушкинская» – удобно, я там живу недалеко. Странные взгляды покупателей если и ловила на себе, то очень редко. В основном, все хвалили: мол, молодцы, работаете, – делится Надежда. – Конечно, иногда что-то не поймешь, переспрашиваешь – могут сделать недовольное лицо или даже начать возмущаться. Я к такому относилась спокойно. Другие слабослышащие коллеги рассказывали, что бывала и негативная реакция со стороны покупателей – «и зачем вас только сюда взяли!». Но в целом воспринимали очень положительно.

Несмотря на слабый слух, у Надежды все получалось хорошо: и товар пробивать, и сдачу давать.

- Но, если честно, сидеть за кассой – все же не мое. Через полтора года предложили перейти на должность оператора – это человек, который вводит данные накладных, данные о товарах, списывает товары. Я сразу же согласилась. Прошло уже почти десять месяцев, и сейчас я снова меняю должность – на этот раз на экономиста, в этих же «Соседях», – поясняет девушка.

«Не слышим и не понимаем, что происходит»

В Минске Надежда живет со своим молодым человеком Антоном у его родителей.

- Антон слышит хорошо, но его родители тоже имеют проблемы со слухом. Мы на этой почве и сблизились. А вообще в моем окружении почти нет слышащих: я ведь выросла в мире глухих, и все друзья – оттуда, – говорит она. – Антон немного знает язык жестов, но мы общаемся голосом. Для меня это хорошо – говорить, развиваться. Нам, слабослышащим, иногда трудно дается речь. Мне, например, сложно произносить и распознавать звуки «с», «ш», «ч». А бывает, что и язык заплетается.

Сейчас, считает она, условия для жизни и работы слабослышащих улучшились, хотя трудности все равно есть.

- Раньше было совсем тяжело. Придешь к врачу со срочной проблемой, попросишь написать на бумажке, потому что плохо слышишь – а в ответ: «Позовите переводчика!». Медико-реабилитационную экспертную комиссию, например, нужно проходить только с переводчиком. А они, как правило, всегда заняты, – сетует Надежда. – Бывает, в банке, автобусе или торговом центре звучит оповещение, что надо выходить. А мы этого не слышим и не понимаем, что происходит.

Возможностей найти работу для людей с проблемами слуха стало больше. Можно работать не только на заводе или швейном предприятии, но и в такси или кассиром.

- Некоторые из моих друзей, которые слышат чуть получше, устроились в пиццерии и рестораны быстрого питания. Но такая работа подходит не всем: некоторым, как мне, комфортнее, если общения с хорошо слышащими поменьше. Но такое место бывает непросто найти, – заверяет она.

«Хочу всегда играть в баскетбол»

Обычные радости жизни, такие как театр, кино и концерты вполне доступны людям с нарушениями слуха, уверяет Надежда. У слабослышащих есть и своя площадка – Дворец культуры имени Н. Ф. Шарко общественного объединения «Белорусское общество глухих».

- Я там в школе всегда выступала, но сейчас переключилась на спорт, – рассказывает она.

Надежда состоит в сборной Беларуси по баскетболу среди плохо слышащих. В конце июня будет участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Польше.

- Вообще тренировки проходят три раза в неделю, но накануне чемпионата будет по две каждый день, – уточняет собеседница. – В 2013 году на Дефлимпийских играх в Софии наша сборная заняла пятое место. Что делать, тяжело было: сильные команды.

Кроме спорта, девушка увлекается пошивом одежды и маникюром.

Когда-нибудь, надеется, это станет ее собственным бизнесом.

- Мама и сестра шить не любят. А вот бабушка в молодости любила, папа рассказывал. Может, это у меня от нее. В школе мы один год занимались швейным делом, у меня есть разряд швеи и диплом, – вспоминает Надежда. – Мне понравилось шить, придумывать. Когда заканчивала школу, педагоги посоветовали поступать на бухгалтера, а я хотела на дизайнера одежды. Может, когда-нибудь мечта и реализуется. Пока же меня повысили до HR-специалиста, и это меня очень радует. Так что если к чему-то стремится, то жизнь рано или поздно отвечает взаимностью, как бы тяжело порою не было преодолевать заготовленные ею препятствия.