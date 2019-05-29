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В Брестской области Госстандарт выявил опасные российские мармеладки. Как они выглядят
30.05.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Несоответствующую стандартам пищевую продукцию продавали в торговых точках Пружан.
Фото: baranovichi.brest-region.gov.by
Инспекция Госстандарта в ходе проверки выявила опасную пищевую продукцию из России:
Изготовитель мармеладок — ООО «Перфетти Ван Мелле» (Российская Федерация, Московская область, д. Лешково).
Специалисты установили, что отсутствует обязательная информация о наличии в составе жевательного мармелада пищевой добавки консерванта диоксида серы. Консервант превышает 10 мг/кг, что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний, сообщается на сайте
Фото: baranovichi.brest-region.gov.by
Фото: baranovichi.brest-region.gov.by
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Несоответствующую стандартам пищевую продукцию продавали в торговых точках Пружан. Фото: baranovichi.brest-region.gov.by Инспекция Госстандарта в ходе проверки выявила...
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