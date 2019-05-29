В Брестской области Госстандарт выявил опасные российские мармеладки. Как они выглядят

Источник материала: Виртуальный Брест

Несоответствующую стандартам пищевую продукцию продавали в торговых точках Пружан.



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Фото: baranovichi.brest-region.gov.by

Инспекция Госстандарта в ходе проверки выявила опасную пищевую продукцию из России:

жевательный мармелад «Фрут-телла» «ФРУТ КИСС», в упаковке 70 г;

жевательный мармелад «Фрут-телла» «Звери MIX» со вкусами апельсина, яблока, лимона, клубники, малины, в упаковке 70 г.

Изготовитель мармеладок — ООО «Перфетти Ван Мелле» (Российская Федерация, Московская область, д. Лешково).

Специалисты установили, что отсутствует обязательная информация о наличии в составе жевательного мармелада пищевой добавки консерванта диоксида серы. Консервант превышает 10 мг/кг, что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний, сообщается на сайте Барановичского районного исполнительного комитета .



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66645.php

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Фото: baranovichi.brest-region.gov.by



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66645.php

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Фото: baranovichi.brest-region.gov.by