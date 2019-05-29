В Брестской области усилят контроль за производственной дисциплиной

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области необходимо усилить контроль за производственной дисциплиной. Такую задачу поставил сегодня на заседании облисполкома его председатель Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.



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Проблему обозначил премьер-министр Беларуси, принявший участие в заседании. Он обратил внимание на тот факт, что уровень производственного травматизма в регионе существенно выше, чем в среднем по республике. "Казалось бы, Брестский регион не должен быть здесь в лидерах. У вас выполняется большинство показателей всех подпрограмм (государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы. - Прим. БЕЛТА). В целом ситуация лучше, чем в среднем по республике, но производственный травматизм, количество смертельных случаев на производстве выше. В чем причина? Недорабатывают местные органы власти, директора не уделяют этому внимание?" - спросил Сергей Румас.

По словам начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Виктора Михаловского, за прошлый год в области были травмированы 318 работников, погибли 25 человек. Основными причинами несчастных случаев и тяжелых последствий явились нарушение трудовой дисциплины (22%), невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда (18%), личная неосторожность потерпевших (10,7%). В момент гибели при получении травмы в состоянии алкогольного опьянения находились 12 работников.

Во главе всего стоит дисциплина, подчеркнул председатель облисполкома. "Основной причиной является слабая трудовая дисциплина на этих предприятиях. Это первое. А второе, ослаблен значительно контроль со стороны и управления департамента государственной инспекции труда, и профсоюзов. Вот это основные причины. Мы должны значительно поправить положение дел в этом году, такая задача поставлена. Иначе будут приняты кадровые решения", - сказал губернатор.

На заседании рассматривался ход реализации мероприятий госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы в Брестской области. По многим показателям регион находится в числе лидеров. Определены направления, на которых следует сконцентрировать усилия органам исполнительной власти, заинтересованным службам и ведомствам.