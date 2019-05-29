Вкусно и быстро. Шарлотка с капустой на сметане в мультиварке

Ингредиенты







Для приготовления начинки очищаем и нарезаем репчатый лук.

Крошим любую зелень и белокочанную капусту. Из капусты отжимаем руками сок.

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Растапливаем масло, обжариваем лук, добавляем зелень и капусту.

В почти готовую начинку кладем оставшееся масло, соль и приправы по вкусу.

Для теста в одной миске перемешиваем муку, соду и соль, в другой – сметану, майонез и взбитые яйца. Затем соединяем.

Смазываем форму маслом, вливаем тесто.

Сверху выкладываем начинку, отступаем от краев по одному сантиметру.

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Устанавливаем на мультиварке режим «Выпечка».