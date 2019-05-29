Вкусно и быстро. Шарлотка с капустой на сметане в мультиварке

Ингредиенты
Для приготовления начинки очищаем и нарезаем репчатый лук.
Крошим любую зелень и белокочанную капусту. Из капусты отжимаем руками сок.
РЕКЛАМА
Растапливаем масло, обжариваем лук, добавляем зелень и капусту.
В почти готовую начинку кладем оставшееся масло, соль и приправы по вкусу.
Для теста в одной миске перемешиваем муку, соду и соль, в другой – сметану, майонез и взбитые яйца. Затем соединяем.
Смазываем форму маслом, вливаем тесто.
Сверху выкладываем начинку, отступаем от краев по одному сантиметру.
РЕКЛАМА
Устанавливаем на мультиварке режим «Выпечка».
Автор: Intex-press