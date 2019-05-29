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Трудовые отпуска в Беларуси: что важно знать

30.05.2019 06:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Трудовые отпуска в Беларуси: что важно знать
фото: Myfin.by

Включаются ли в отпуск государственные праздники?

Порядок предоставления трудовых отпусков работникам регулируется Трудовым кодексом Республики Беларусь от 26.07.1999 г. (с изменениями и дополнениями на 17.07.2018 г.).

В соответствии со ст. 150 Трудового кодекса (далее – ТК) под отпуском понимается освобождение от работы по трудовому договору на определенный период для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежней работы и заработной платы.

 
 
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С началом лета в Беларуси начинается сезон массовых отпусков.
 
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