Трудовые отпуска в Беларуси: что важно знать

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Включаются ли в отпуск государственные праздники?

Порядок предоставления трудовых отпусков работникам регулируется Трудовым кодексом Республики Беларусь от 26.07.1999 г. (с изменениями и дополнениями на 17.07.2018 г.).

В соответствии со ст. 150 Трудового кодекса (далее – ТК) под отпуском понимается освобождение от работы по трудовому договору на определенный период для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежней работы и заработной платы.