Жители Могилёвщины выразили своё мнение по поводу транспортных услуг

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

22 мая Могилёвский облисполком провёл горячую линию, посвящённую качеству работы общественного транспорта на междугородних внутриобластных маршрутах.

По этому вопросу на линию поступило 27 обращений. В основном жители области просили изменить схемы маршрутов транспорта и ввести дополнительные рейсы. Кроме этого, люди указывали на отсутствие расписания движения на остановках и высказывали недовольство из-за отмены некоторых рейсов и недостаточного количества мест в автобусах.

Например, 4 жителя Могилёвского района пожаловались на то, что никак нельзя добраться до д. Амховая из-за отмены рейса «Могилёв-Славгород». Ещё два обращения поступило из д. Жевань Дрибинского района. Звонившие рассказали, что их деревня находится рядом с трассой «Могилёв-Дрибин», но своей остановки у них нет. Автобус забирает пассажиров только в соседней деревне, до которой 4 километра.

Все жалобы и предложения, полученные в этот день, уже направлены в компетентные органы. Результаты их рассмотрения можно узнать на официальном сайте облисполкома mogilev-region.gov.by в разделе «Работа с обращениями».

Облисполком планирует продолжить исследовать уровень качества услуг в различных сферах. Следите за новостями в рубрике «Изучаем мнение населения».

Управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилёвского облисполкома.