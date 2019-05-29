ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В четвертой школе – дебютная выставка Светланы Терешко

30.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


Просмотрено: 140

 

В средней школе №4 прошла первая персональная выставка Светланы Терешко — больше тридцати работ акварельной, гуашной и пастельной живописи. Выставка не только дебютная, но и юбилейная — Светлане Александровне исполняется 70 лет. В Горках многие знают ее как поэтессу, выпустившую уже несколько книжек. За краски она взялась несколько лет назад, когда собственная жизнь всю разноцветность, казалось, утратила.

 

В четвертой школе – дебютная выставка Светланы Терешко

 

“Когда умер муж, с которым мы прожили вместе 52 года, голова стала совсем пустая. Я не могла ни стихов писать, ничего вообще делать. Съедало внутреннее одиночество”, — рассказывает Светлана Александровна. Из затяжной депрессии ее вытащила Валентина Белоусова — руководитель народного объединения “Мастацтва”. Буквально за руку она привела Терешко в магазин купить все необходимое для рисования.

“Валентина Валентиновна настаивала, что необходимо чем-то отвлечься от грустных мыслей, — вспоминает начинающая художница. — Иди домой, сказала она, и попробуй нарисовать первое, что попадется на глаза”. Попался букет тюльпанов, который стоял на столе. Светлана Александровна творила допоздна: “Сделала, посмотрела – вроде как ничего. Утром показала дочери, а она — ой, мама, они же как живые!”. Так и началось. С тех пор она по-прежнему работает по ночам: “Почти все мои картины написаны ночью, когда больше свободного времени”.

 

В четвертой школе – дебютная выставка Светланы Терешко

 

У Светланы Александровны четверо детей, десять внуков и шесть правнуков. Бабушкино увлечение заинтересовало и внучек —вместе с ней они тоже пробуют свои силы на бумаге.

 

В четвертой школе – дебютная выставка Светланы Терешко

 

За последних два года Терешко создала более 60 картин. Преимущественно это пейзажи, на которых художница изображает любимые уголки горецкой земли. “Рядом с природой я словно возрождаюсь. Это еще с детства у меня такое увлечение, когда маленькой убегала постоянно в ближайший лес”, — объясняет женщина пейзажный характер экспозиции. Новые сюжеты она находит практически повсюду: “Что сердце подсказывает, то и рисую. Например, собирали однажды в лесу грибы, а там — такой большой, красивый, живописный пень. Ну как было его не нарисовать!”. 

 

В четвертой школе – дебютная выставка Светланы Терешко

 

Светлана Александровна очень одаренный человек, — уверена Валентина Белоусова. — Достаточно было ее немножко встряхнуть, чтобы она открыла в себе новую грань своего таланта”. 

 

В четвертой школе – дебютная выставка Светланы Терешко

 

В четвертой школе – дебютная выставка Светланы Терешко

 

В четвертой школе – дебютная выставка Светланы Терешко

 

Сергей Владимиров

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В средней школе №4 прошла первая персональная выставка Светланы Терешко — больше тридцати работ акварельной, гуашной и пастельной живописи. Выставка не только...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Могилёвщины выразили своё мнение по поводу транспортных услуг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика