В четвертой школе – дебютная выставка Светланы Терешко

Источник материала: Горецкий вестник

В средней школе №4 прошла первая персональная выставка Светланы Терешко — больше тридцати работ акварельной, гуашной и пастельной живописи. Выставка не только дебютная, но и юбилейная — Светлане Александровне исполняется 70 лет. В Горках многие знают ее как поэтессу, выпустившую уже несколько книжек. За краски она взялась несколько лет назад, когда собственная жизнь всю разноцветность, казалось, утратила.





“Когда умер муж, с которым мы прожили вместе 52 года, голова стала совсем пустая. Я не могла ни стихов писать, ничего вообще делать. Съедало внутреннее одиночество”, — рассказывает Светлана Александровна. Из затяжной депрессии ее вытащила Валентина Белоусова — руководитель народного объединения “Мастацтва”. Буквально за руку она привела Терешко в магазин купить все необходимое для рисования.

“Валентина Валентиновна настаивала, что необходимо чем-то отвлечься от грустных мыслей, — вспоминает начинающая художница. — Иди домой, сказала она, и попробуй нарисовать первое, что попадется на глаза”. Попался букет тюльпанов, который стоял на столе. Светлана Александровна творила допоздна: “Сделала, посмотрела – вроде как ничего. Утром показала дочери, а она — ой, мама, они же как живые!”. Так и началось. С тех пор она по-прежнему работает по ночам: “Почти все мои картины написаны ночью, когда больше свободного времени”.





У Светланы Александровны четверо детей, десять внуков и шесть правнуков. Бабушкино увлечение заинтересовало и внучек —вместе с ней они тоже пробуют свои силы на бумаге.





За последних два года Терешко создала более 60 картин. Преимущественно это пейзажи, на которых художница изображает любимые уголки горецкой земли. “Рядом с природой я словно возрождаюсь. Это еще с детства у меня такое увлечение, когда маленькой убегала постоянно в ближайший лес”, — объясняет женщина пейзажный характер экспозиции. Новые сюжеты она находит практически повсюду: “Что сердце подсказывает, то и рисую. Например, собирали однажды в лесу грибы, а там — такой большой, красивый, живописный пень. Ну как было его не нарисовать!”.





“Светлана Александровна очень одаренный человек, — уверена Валентина Белоусова. — Достаточно было ее немножко встряхнуть, чтобы она открыла в себе новую грань своего таланта”.













Сергей Владимиров

Фото Михаила Левцова