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Слуцкое ЖКХ напоминает: скосите траву на закреплённых территориях

30.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкое ЖКХ напоминает: скосите траву на закреплённых территориях

В этом году, как и в прошлом, обязанности по покосу травы в пределах городской черты возложены не только на КУП «Слуцкое ЖКХ», но в большей степени на организации.

Решением Слуцкого райисполкома от 13.07.2018 №1682 город поделен почти на пять сотен участков, каждый из которых закреплён за частными и государственными предприятиями, ипэшниками и физлицами. ЖКХ в этом случае выполняет не только покос закреплённых за собой территорий, но и надзорную функцию.

Так, на днях коммунальщики совместно с корреспондентом «Слуцкого края» провели рейд по наведению порядка на земле, сообщается на сайте газеты. «К огромному сожалению, многие территории в городе "украшает" довольно высокая сорная трава».

По итогам рейда «Слуцкое ЖКХ» обратилось к организациям, предприятиям и индивидуальным предпринимателям города и района: наведите порядок на закрепленных территориях, скосите траву!

Полный перечень закреплённых участков можно скачать по ссылке.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В этом году, как и в прошлом, обязанности по покосу травы в пределах городской черты возложены не только на КУП «Слуцкое ЖКХ», но в большей степени на организации.
 
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