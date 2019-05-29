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Слуцкое ЖКХ напоминает: скосите траву на закреплённых территориях
30.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В этом году, как и в прошлом, обязанности по покосу травы в пределах городской черты возложены не только на КУП «Слуцкое ЖКХ», но в большей степени на организации.
Решением Слуцкого райисполкома от 13.07.2018 №1682 город поделен почти на пять сотен участков, каждый из которых закреплён за частными и государственными предприятиями, ипэшниками и физлицами. ЖКХ в этом случае выполняет не только покос закреплённых за собой территорий, но и надзорную функцию.
Так, на днях коммунальщики совместно с корреспондентом «Слуцкого края» провели рейд по наведению порядка на земле,
По итогам рейда «Слуцкое ЖКХ» обратилось к организациям, предприятиям и индивидуальным предпринимателям города и района: наведите порядок на закрепленных территориях, скосите траву!
Полный перечень закреплённых участков можно скачать по
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В этом году, как и в прошлом, обязанности по покосу травы в пределах городской черты возложены не только на КУП «Слуцкое ЖКХ», но в большей степени на организации.
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