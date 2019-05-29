Бесплатные аттракционы и мороженное. В воскресенье в парке пройдёт районный фестиваль детского творчества

Источник материала: Слуцк Город





В воскресенье, 2 июня, в Городском парке культуры и отдыха Слуцка пройдёт районный фестиваль детского творчества «Таленты дабрынi», приуроченный ко Дню защиты детей.

Частное предприятие «Сантайм» предложит детям бесплатные аттракционы, ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» подготовит для каждого ребёнка бесплатное мороженное, также будут работать площадки МЧС и Слуцкого центра туризма, пройдёт шоу мыльных пузырей и выступят аниматоры из Минска. Мероприятие завершится детской дискотекой в клубе «Паркинг».

Также в программе:

театрализованное представление

игры и конкурсы

выставка

аквагрим

Мероприятие начнётся в 11:00.



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