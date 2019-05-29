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Случчане успешно выступили на чемпионате Балтийских стран-2019 по спортивному ориентированию

30.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчане успешно выступили на чемпионате Балтийских стран-2019 по спортивному ориентированию

Учащиеся и педагоги Слуцкого центра туризма достойно представили Республику Беларусь в составе сборной команды на чемпионате Балтийских стран-2019 по спортивному ориентированию.

Чемпионат проходил 25-26 мая в Эстонии. Это один из важнейших стартов в году для спортсменов.

В первый день участники соревновались на длинной дистанции. Во второй день была трехэтапная эстафета. Для самых маленьких ориентировщиков параллельно проходил Открытый чемпионат.

Алеся Дичковская из клуба спортивного ориентирования Случь заняла второе место в составе эстафетной тройки. Александра Волосевич – второе место в открытом чемпионате в группе Ж10.

Случчане успешно выступили на чемпионате Балтийских стран-2019 по спортивному ориентированию

Случчане успешно выступили на чемпионате Балтийских стран-2019 по спортивному ориентированию

Случчане успешно выступили на чемпионате Балтийских стран-2019 по спортивному ориентированию


Слуцкий край

 
 
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Учащиеся и педагоги Слуцкого центра туризма достойно представили Республику Беларусь в составе сборной команды на чемпионате Балтийских стран-2019 по спортивному...
 
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