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ФОТОФАКТ: Невероятно реалистичные деревянные миниатюры мотоциклов от мастера из Китая

30.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Бывший автомеханик из Китая уже 24 года увлекается резьбой по дереву. На создание одной удивительно реалистичной миниатюры мотоцикла или автомобиля у него уходит целый год, пишет служба новостей Китая China News.

 
Теги: Новости
 
 
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Бывший автомеханик из Китая уже 24 года увлекается резьбой по дереву. На создание одной удивительно реалистичной миниатюры мотоцикла или автомобиля у него уходит...
 
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