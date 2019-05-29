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ФОТОФАКТ: Невероятно реалистичные деревянные миниатюры мотоциклов от мастера из Китая
30.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Бывший автомеханик из Китая уже 24 года увлекается резьбой по дереву. На создание одной удивительно реалистичной миниатюры мотоцикла или автомобиля у него уходит целый год, пишет служба новостей Китая
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Бывший автомеханик из Китая уже 24 года увлекается резьбой по дереву. На создание одной удивительно реалистичной миниатюры мотоцикла или автомобиля у него уходит...
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