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Школьник два раза взламывал Apple, чтобы устроиться на работу

30.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Подросток из Аделаиды в США два раза взломал сервера Apple, в надежде устроиться на работу в корпорацию, сообщает ABC.

Тринадцатилетний хакер пошел на такой отчаянный шаг, чтобы его заметили и взяли на работу в Apple. Он вместе с юным сообщником из Мельбурна взломал сервера компании в 2015 и 2017 году. Школьникам удалось скачать внутренние документы корпорации и секретные данные.

Их нашли правоохранители и задержали. Суд отпустил подростка под залог в $500 и с условием, что он не будет заниматься «хакерством» девять месяцев.

Во время судебного заседания присяжные отметили «высокий уровень подготовки» хакера в сфере высоких технологий. Кроме этого, смягчающим фактором стало то, что Apple не понесла ущерба от кибератак подростка.

 
 
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Подросток из Аделаиды в США два раза взломал сервера Apple, в надежде устроиться на работу в корпорацию, сообщает ABC. Тринадцатилетний хакер пошел на такой отчаянный...
 
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