|
На Эйфелевой башне открыли экстремальный аттракцион
30.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
На Эйфелевой башне в Париже открыли новый экстремальный аттракцион, сообщает «МИР 24».
Посетители спускаются по канатной дороге с высоты более 100 м. Почти километр они парят над Марсовым полем и приземляются на специальную площадку. Максимальная скорость аттракциона — 90 км в час.
Аттракцион будет работать только до 9 июня. Билетов на него не продают. Это рекламная акция компании-производителя питьевой воды. Поэтому поездки достаются только победителям специальной онлайн-лотереи.-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Эйфелевой башне в Париже открыли новый экстремальный аттракцион, сообщает «МИР 24». Посетители спускаются по канатной дороге с высоты более 100 м. Почти...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)