На Эйфелевой башне открыли экстремальный аттракцион

Источник материала: Новости Хотимска

На Эйфелевой башне в Париже открыли новый экстремальный аттракцион, сообщает «МИР 24».

Посетители спускаются по канатной дороге с высоты более 100 м. Почти километр они парят над Марсовым полем и приземляются на специальную площадку. Максимальная скорость аттракциона — 90 км в час.

Аттракцион будет работать только до 9 июня. Билетов на него не продают. Это рекламная акция компании-производителя питьевой воды. Поэтому поездки достаются только победителям специальной онлайн-лотереи.-