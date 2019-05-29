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В Будапеште при столкновении туристических катеров погибли 7 человек
30.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В столице Венгрии Будапеште затонул прогулочный катер, семь человек погибли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Daily News Hungary.
Вечером 29 мая у здания венгерского парламента столкнулись два прогулочных катера. На борту перевернувшейся «Русалки» находились 34 человека, включая пассажиров и членов экипажа. В результате аварии все пассажиры (в основном это южнокорейские туристы) оказались в холодной воде. Семь человек спасти не удалось.
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В столице Венгрии Будапеште затонул прогулочный катер, семь человек погибли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Daily News Hungary. Вечером 29 мая у здания венгерского парламента...
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