В Будапеште при столкновении туристических катеров погибли 7 человек

Источник материала: Новости Хотимска

В столице Венгрии Будапеште затонул прогулочный катер, семь человек погибли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Daily News Hungary.

Вечером 29 мая у здания венгерского парламента столкнулись два прогулочных катера. На борту перевернувшейся «Русалки» находились 34 человека, включая пассажиров и членов экипажа. В результате аварии все пассажиры (в основном это южнокорейские туристы) оказались в холодной воде. Семь человек спасти не удалось.