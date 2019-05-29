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Лукашенко на саммите ЕАЭС назвал главную задачу текущего дня в развитии союза
30.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в столице Казахстана Нур-Султане, передает корреспондент БЕЛТА.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в столице Казахстана...
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