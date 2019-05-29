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Тренер «Челси» взял пачку сигарет у одного журналиста, дал автограф другому, а с третьим сделал селфи

30.05.2019 08:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На пресс-конференции после победы в Лиге Европы в Баку главный тренер «Челси» Маурицио Сарри подчеркнул важность добытого трофея и порассуждал о своем будущем в лондонском клубе.


Маурицио Сарри. Фото: Reuters

Как отмечает официальный сайт УЕФА, «Челси» выиграл пять из шести крупных еврофиналов: два Кубка кубков, две Лиги Европы и Лигу чемпионов. Больше среди английских клубов выигрывал только «Ливерпуль» (восемь).

— Я действительно очень рад. Этот трофей очень важен для клуба. Мы чувствовали, что заслуживаем победы. В январе и феврале у нас были сложности, но мы справились с ситуацией, хотя в премьер-лиге сделать это сложно. В итоге мы завоевали путевку в Лигу чемпионов.

Первый тайм был сложным. Для нас это был 64-й матч в сезоне, плюс было очень жарко и физически сложно играть. Я попросил футболистов сыграть смелее, пусть даже это повышало риск поражения. Мы показали хорошую игру в матче с «Арсеналом», который очень опасно контратакует, — отметил наставник «Челси».

Лидер «аристократов» бельгиец Эден Азар в финальном матче забил два мяча и сделал один голевой пас. После нынешнего сезона он, вероятно, покинет «Челси».

— Это восхитительный футболист. Мне потребовалось два или три месяца, чтобы понять его как человека, и теперь я знаю, что это потрясающий парень. Я знаю, что он хочет покинуть клуб, и я с уважением отношусь к его решению, — сказал Сарри.

«Челси» выиграл десятый трофей за последние 10 лет. Это самое успешное десятилетие в истории клуба.

— Надо поговорить с руководством и понять, что я могу сделать для «Челси» и что «Челси» может сделать для меня. Мене нравится работать в премьер-лиге, я счастлив в «Челси», но в конце каждого сезона необходимо все обсудить. Мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться в «Челси». Но одного моего мнения тут недостаточно, — отметил Сарри.

Сарри завершил пресс-конференцию в традиционном для себя стиле. Взял пачку сигарет у одного из итальянских журналистов, дал автограф другому, с третьим сделал селфи и удалился под звук аплодисментов.

Сарри стал самым возрастным тренером, завоевавшим трофей Лиги Европы (в 60 лет и 139 дней). Он превзошел в этом Жозе Моуринью, которому было 54 года и 118 дней, когда он привел «Манчестер Юнайтед» к триумфу в 2017 году.

Также для итальянского тренера «Челси» это первый крупный трофей в карьере. Лучшим его достижением были два вице-чемпионства с «Наполи» в Серии «A». Вместе с «Челси» он терпел поражения в финалах Суперкубка Англии и Кубка лиги.

 
 
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«Мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться в "Челси". Но одного моего мнения тут недостаточно», - отметил Сарри.
 
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